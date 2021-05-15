2021/05/15 | 16:35 - المصدر: عين العراق

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السبت 15 مايو 2021 | 04:14 مساءً | عدد القراءات : 12

استئناف الدوام في المدارس بنظام التناوب في الإقليم

اعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان عن استئناف الدوام في المدارس بنظام التناوب.

وذكر بيان لتربية الاقليم ان " الدوام بالمدارس بنظام التناوب سيبدأ من يوم غد الاحد"، مشيرا الى ان " الدوام سيكون للمراحل من الاول ابتدائي الى الخامس اعدادي".

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