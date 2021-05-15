الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا تعليقا على تدميره لبرج الجلاء

2021/05/15 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أعقاب تدمير برج الجلاء في مدينة غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا برر فيه هذه العملية بالزعم أن هذا المبنى كان يحتوي على مصالح عسكرية للاستخبارات العسكرية لحركة “حماس”.

أغار جيش الدفاع على مبنى متعدد الطوابق يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكري التابعة لحماس.

توجد في المبنى مكاتب اعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعًا بشرية.



حماس تضع مصالحها العسكرية في قلب المجتمع المدني.



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— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2021

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