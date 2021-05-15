كاتانيتش تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهتي طاجاكيستان والنيبال في البصرة

2021/05/15 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اليوم السبت، قائمةَ المنتخب لخوض وديتي طاجيكستان والنيبال في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي في مدينة البصرة، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

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واختارَ كاتانيتش، وفق بيان صدر عن الهيئة التطبيعية تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيار 2021) "(26) لاعباً ضمن قائمة الفريق للمباراتين الوديتين قبل السفر إلى المنامة لخوض التصفيات، وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وكرار عامر وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وإبراهيم بايش ومحمد قاسم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود لخط الهجوم".

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