نكبتنا وكذبة استقلالهم ياصانع القبعات - هاله ابوليل

2021/05/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل موهبة الرب وصانع القبعات سأل سيدنا داود (عليه السلام ) الرب قائلا :" هل أنت معي ضد الفلسطينيين لكي نأخذ أبقارهم وأرضهم وبناتهم !فقال له الرب :" أنا معك .



ماتخافش "*****عندما نتذكر النكبة علينا أن نقر جميعا أن هذا العالم مجنون بتناقضاته وتحليلاته , مجنون بصراعاته وايدولوجياته - مجنون بشجعه وطمعه - مجنون بتناقضاته وتضارب مصالحه الرئيس ترومان انهى حياة 150 الف ياباني في ل ......





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