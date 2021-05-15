شتات الصهيونية - كعب أخيل إسرائيل - موسى راكان موسى

2021/05/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#موسى_راكان_موسى تمتلك إسرائيل سمعة عالمية "حسنة" ..



مرد ذلك ليس بسبب الجهاز الدعائي المؤسسي للدولة ذاتها أو ما يساندها على مستوى قنوات التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع إسرائيل فقط [لنفترض جدلا أن بعضها هي فعلا جهود فردية غير مدعومة من الدولة ..



لنبتعد قليلا عن فكر المؤامرة المنظمة المحصورة في دول نوسمها بالعدو ..



فكل الدول بلا استثناء تنخرط في ممارسات أحادية أو بينية تظهر كما لو كانت مؤامرة منظمة !] ..



و أيضا ليس ف ......





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