غرق 3 سياح بأحد مصايف أربيل

2021/05/15 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق 3 سياح من عائلة واحدة في مصيف كلي علي بيك التابع لمحافظة اربيل .

وقال مراسلنا، ان 3 سياح وهم من القومية العربية الوافدين للسياحة الى مصيف كلي علي بك، لقوا مصرعهم غرقا.

واضاف، انه عُثر على جثة احد الغرقى، لافتا الى ان قوات الدفاع المدني مستمرة في البحث عن جثة الغريقين الآخرين.

PUKmedia خاص

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