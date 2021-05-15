الخطوط الناقلة النفطية العراقية خارج العراق - الخط الكردي التركي انموذج

2021/05/15 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

التعامل بين المركز واقليم كردستان ليس

كتعامل المركز والجزء التابع له بل

التعامل بندية وكدولة لدولة، وان ابسط

قرار يصدر من المركز لا ينفذ في الاقليم

ووصل الامر الى ان المطلوبين ق

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