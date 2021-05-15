2021/05/15 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاتحاد" و"فلاي دبي" تلغيان رحلاتهما إلى تل أبيب

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