2021/05/15 | 17:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اوقعت المقاومة الفلسطينية ٩ قتلى من الجيش الاسرائيلي .ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه من بين القتلى “جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، و6 مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان”.هذا وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من ألفي صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي نحو نصفها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاومة الفلسطينية تسقط مزيدا من الاسرائيليين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاومة الفلسطينية تسقط مزيدا من الاسرائيليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).