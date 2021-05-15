لويس سواريز يحدد موعداً قريباً لاعتزاله

2021/05/15 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي موعد اعتزاله ممارسة كرة القدم على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن نهائيات كأس العالم 2022 ستكون آخر مرة يمثل فيها منتخب بلاده الأوروجواي.

وأوضح لويس سواريز أن،" عامل التقدم بالسن يلعب دوراً محورياً في هذا القرار الحاسم، بالإضافة إلى أنه يرغب في إفساح المجال للمهاجمين الشباب في الأوروجواي ومنحهم فرصة تمثيل منتخب بلادهم".

وقال لويس سواريز في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية " أتمنى أن ألعب كأس العالم 2022، بعد ذلك يجب على المرء إدراك أن الوقت قد حان، أولاً بسبب التقدم بالسن، ثم بعد ذلك بسبب الشباب الذين يتأخرون عن تمثيل المنتخب، ولكي تصبح لهم فرصة، عندما يحين الوقت، سوف يتخذ المرء القرار المناسب، رغم افتراض أن ذلك يكلف اللاعب الكثير، لكني أعمل عليه منذ فترة طويلة".

واستبعد لويس سواريز فكرة مغادرة أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي والانتقال إلى الدوري الأمريكي، مشيراً إلى أنه كان يفكر بهذه الخطوة عندما كان لاعباً في برشلونة، لكنه يفضّل تأجيلها في الوقت الراهن.

وأردف قائلاً " قبل عامين، عندما كنت في برشلونة، كنت سأخبرك أنني سأذهب هناك (أمريكا)، لكن بعد ذلك ظهرت الظروف.



والآن بعد أن أصبحت هنا وأنا سعيد، لأنك ستحصل على بضع سنوات أخرى من اللعب بمستوى عالٍ.



في الواقع أود الحصول على تجربة اللعب في الدوري الأمريكي، لكنك لا تعرف أبداً ماذا سيحدث".

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