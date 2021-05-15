2021/05/15 | 17:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 15 مايو 2021 | 05:35 مساءً

| عدد القراءات : 2

صحة الرصافة تعلن موقفها الوبائي لليوم

اعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت، عن موقفها الوبائي لليوم.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان اليوم إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي": 314 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 45 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع النهروان 34 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الصدر 13 الرصد الوبائي حالة من خلال قطاع الشعب 47 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع بغداد جديدة 33حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع المدائن 46 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الاعظمية42 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي البلديات الأول 35 حالة من خلال الرصد الوبائي 168 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 31 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها 7حالات في شارع فلسطين 17 حالة في الشعب 6حالات في منطقة الاعظمية 7حالات في منطقة الكرادة 22 حالة في البلديات توزعت على محلاتها 9حالات في منطقة بغداد جديدة 11حالة في منطقة الزعفرانية 7حالات في منطقة النهروان 3حالات في منطقة الضباط 5 حالات في المدائن 5حالات في منطقة زيونه 7 حالات في منطقة الحسينية 5حالات في المشتل 6 حالات في الامين 6 حالات في الزوية 5 حالات في الوزيرية وحالتان في كل من المناطق التالية / الاعلام / الغدير / القاهرة / الكمالية .



واضافت صحة الرصافة انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 155831 توفي منهم 1680 للاسف فيما اكتسب الشفاء 146170 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7981".



ودعت الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".



وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".



واعلنت دائرة صحة الرصافة عن "شفاء 870 حالة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 146170حالة".



وذكرت الدائرة ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 870حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".



واضافت ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية : 199حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر 14حالة شفاء في جانب صحة الكرخ 68حالة شفاء في منطقة النهروان 92حالة شفاء في منطقة البلديات 51حالة شفاء في منطقة الامين 49حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة 56حالة شفاء في حي الزعفرانية 41حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين 77حالة شفاء في منطقة الشعب 39حالة شفاء في منطقة الحسينية 50حالة شفاء في منطقة الاعظمية 29حالة شفاء في منطقة حي زيونة 36حالة شفاء في منطقة بوب الشام 29حالة شفاء في منطقة الحبيبية 11حالة شفاء في منطقة الجادرية 29حالة شفاء في منطقة زيونة 21حالة شفاء في منطقة حي القاهرة واوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".



وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".



وافادت الدائرة ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 146170 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تعلن موقفها الوبائي لليوم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تعلن موقفها الوبائي لليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).