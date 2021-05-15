كلمة السيد الصدر في ساحة التحرير: القدس لجميع الأديان

2021/05/15 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، كلمة في الوقفة الاحتجاجية لمناصرة الشعب الفلسطيني بساحة التحرير وسط بغداد.وقال مدير مكتب السيد الصدر في بغداد السيد إبراهيم الجابري تابعها “المركز […]

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