رسمياً.. إبراهيموفيتش يغيب عن اليورو

2021/05/15 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد مدرب منتخب السويد يان أندرسون، غياب زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عن المشاركة في كأس الأمم الأوروبية.وقال أندرسون: "تحدثت اليوم مع إبراهيموفيتش، وأخبرني للأسف أن إصابته ستمنعه من المشاركة في اليورو هذا الصيف".وأضاف: "بالطبع أنه أمر محزن، خاصة بالنسبة لزلاتان، وبالنسبة لنا أيضًا".وأتم: "أتمنى أن يعود زلاتان إبراهيموفيتش، إلى الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".وكان إبرا تعرض للإصابة خلال فوز ميلان على يوفنتوس 3-0، الأحد الماضي، بالدوري الإيطالي.

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