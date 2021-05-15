تجديد جديد الخطاب أم تجديد الدين؟ - ياسين المصري

2021/05/15 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري منذ زمن بعيد، دأب العديد من المفكرين وأساتذة التنوير في دول العربان والمتأسلمين وعبر العالم أجمع على المطالبة بضرورة تجديده وإصلاح الفكر الإسلاموي، للمحافظة على الدين ذاته وحماية معتنقيه وغير معتنقيه من تعاليمه الفقهية اللاإنسانية، لكن أفكارهم ظلت رهينة الكتب بعيدة عن الأضواء، عصيَّة على التطبيق، فكان أثرها محدودًا - مالم يكن معدومًا - في مواجهة المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المتأسلمة.



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