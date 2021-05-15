قراءة في الدفاتر العتيقة .. صراع الحتميات التاريخية* - جعفر المظفر

2021/05/15 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر بقوله (كان محمد كل العرب فليكن كل العرب محمدا) ألغى عفلق من تاريخ المنطقة حساب قرون وقرون من تلك التي لم يكن العرب فيها موحدين كأمة.



فلا عجب إذن أن يرتب الحزب أهدافه الثلاثة لكي يسبق هدف الوحدة هدفي الحرية والإشتراكية, وكان من أخطر ما زاد عليها تأكيده على أن (الوحدة تَجّب ما قبلها) كما جَبَّ الإسلام الجاهلية.



ولقد ضيعنا من عمرنا السياسي زمنا قبل أن نكتشف الخطأين المفصلييْن اللذين تسببا بالكثير ......





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