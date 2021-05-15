صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  482 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/15 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل 482اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 314 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 482 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

314 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 45 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 34 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 13 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الشعب 47 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 33حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية42 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 35 حالة من خلال الرصد الوبائي

168 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

31 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

7حالات في شارع فلسطين

17 حالة في الشعب

6حالات في منطقة الاعظمية

7حالات في منطقة الكرادة

22 حالة في البلديات توزعت على محلاتها

9حالات في منطقة بغداد جديدة

11حالة في منطقة الزعفرانية

7حالات في منطقة النهروان

3حالات في منطقة الضباط

5 حالات في المدائن

5حالات في منطقة زيونه

7 حالات في منطقة الحسينية

5حالات في المشتل

6 حالات في الامين

6 حالات في الزوية

5 حالات في الوزيرية

وحالتين في كل من المناطق التالية / الاعلام / الغدير / القاهرة / الكمالية

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 155831 توفي منهم 1680 للاسف فيما اكتسب الشفاء 146170 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7981”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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