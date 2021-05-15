صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  482 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  482 المسجلة اليوم بكورونا
2021/05/15 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل  482اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 314   خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  482 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

314 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 

قطاع الرصافة  45 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان  34 حالة  من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر  13 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الشعب 47 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 33حالة من خلال الرصد الوبائي

 قطاع المدائن 46 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية42 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

  البلديات الأول  35 حالة من خلال الرصد الوبائي   

168 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

31 حالة  في مدينة الصدرموزعة على محلاتها  

   7حالات  في شارع فلسطين

 17 حالة    في الشعب

6حالات في منطقة الاعظمية

7حالات  في منطقة الكرادة

  22 حالة في البلديات توزعت على محلاتها 

   9حالات في منطقة بغداد جديدة 

   11حالة في منطقة الزعفرانية   

 7حالات في منطقة النهروان

3حالات في منطقة الضباط

5 حالات في المدائن

5حالات في منطقة زيونه

7 حالات في منطقة الحسينية

5حالات في المشتل

6 حالات في الامين

 6 حالات في الزوية

5 حالات في الوزيرية

وحالتين في كل من المناطق التالية / الاعلام / الغدير / القاهرة / الكمالية

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى 155831 توفي منهم  1680 للاسف  فيما اكتسب الشفاء    146170  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7981”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

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