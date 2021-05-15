صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  482 المسجلة اليوم بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 482 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
314 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 45 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 34 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 13 الرصد الوبائي حالة من خلال
قطاع الشعب 47 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 33حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 46 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية42 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي
البلديات الأول 35 حالة من خلال الرصد الوبائي
168 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
31 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها
7حالات في شارع فلسطين
17 حالة في الشعب
6حالات في منطقة الاعظمية
7حالات في منطقة الكرادة
22 حالة في البلديات توزعت على محلاتها
9حالات في منطقة بغداد جديدة
11حالة في منطقة الزعفرانية
7حالات في منطقة النهروان
3حالات في منطقة الضباط
5 حالات في المدائن
5حالات في منطقة زيونه
7 حالات في منطقة الحسينية
5حالات في المشتل
6 حالات في الامين
6 حالات في الزوية
5 حالات في الوزيرية
وحالتين في كل من المناطق التالية / الاعلام / الغدير / القاهرة / الكمالية
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 155831 توفي منهم 1680 للاسف فيما اكتسب الشفاء 146170 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7981”
ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
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