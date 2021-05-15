كتلة الاتحاد الوطني ترد على ما نسب لها بشأن شراء بطاقات انتخابية

2021/05/15 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم السبت، بيانا بشأن تصريح نسب للكتلة بشأن شراء بطاقات انتخابية، داعية الجهات المختصة بأخذ دورها بكشف الجهة التي تقف وراء هذه المسألة.

وقالت آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال بيان، وهذا نصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يعبر من خلالها عن ارادته وسط اجواء تنافسية شريفة، تأتي اسراب الذباب الالكتروني التي يقودها ويمولها حديثو الأسنان في العمل السياسي لتروج تسجيلا ملفقا يدعي فيه احدهم بانتمائه لمكتبنا ويقوم بمحاولة شراء بطاقات انتخابية.

في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا صحة التسجيل الملفق، ندين هذا النهج من التسقيط الذي يقف خلفه طموح سياسي لا توقفه قيم التنافس الشريف، بل ولا يمتلك شيئا منها، ونؤكد ان هذا الاستهداف يأتي في إطار تزايد الضغوطات التي يمارسها حديثو الاسنان على العنصر النسوي الفاعل بالعملية السياسية، خصوصا بعد أن تبنينا في مجلس النواب العراقي ضرورة تعزيز الأمن الانتخابي للمرشحات.

كما وندعو الجهات المختصة كافة إلى أخذ دورها بكشف تلك الجهات وملاحقتها للحد من الاكاذيب والشائعات وتعزيز الاجواء الايجابية قبل الانتخابات".

PUKmedia اعلام كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب

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