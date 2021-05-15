الفتح يدعو للتعامل بالمثل مع الدول العربية الداعمة للكيان الصهيوني

2021/05/15 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني دعا تحالف الفتح، اليوم السبت، الى التعامل بالمثل مع الدول العربية الداعمة للكيان الصهيوني.وقال عضو التحالف محمد البلداوي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن موقف الفتح واضح في دعم القضية […]

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