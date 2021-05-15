لأول مرة .. هبوط مركبة فضاء صينية على كوكب المريخ

2021/05/15 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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نجحت الصين في هبوط المركبة الفضائية ذات العجلات الست على المريخ في عطلة نهاية الأسبوع ، استخدمت العربة الجوالة مظلة وصواريخ عكسية لإحداث هبوط ناري وكانت محمية بدرع حراري أثناء هبوطها ، وبذلك تصبح أول دولة تنفذ عملية في المدار والهبوط والتجول خلال مهمتها الأولى إلى الكوكب الأحمر.

تم الهبوط يوم السبت ، بواسطة الروبوت (Zhurong )على سهل Utopia Planitia الشاسع ، وهو أكبر حوض معروف على كوكب المريخ.

أصبحت الصين ثاني دولة تهبط بنجاح بمركبة فضائية على سطح المريخ بعد الولايات المتحدة.



حيث هبط الاتحاد السوفيتي على سطح المريخ في عام 1971 ، لكن مهمته فشلت بعد فترة وجيزة عندما توقفت المركبة عن إرسال المعلومات.

نظرًا للطبيعة الصعبة للمهمة ، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الإنجاز بأنه رائع ، وهنأ الفريق الذي يقف وراء المهمه(Tianwen-1 )، أول مهمة صينية مستقلة بين الكواكب.

ويُذكر انه الهدف الأساسي من المهمة هو دراسة تكوين سطح المريخ ، بما في ذلك تكوين التربة والصخور ، والبحث عن علامات الجليد.

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