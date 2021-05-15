كومان ينفجر غضبا من سوء معاملة لابورتا

2021/05/15 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

هاجم الهولندي، رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إدارة النادي بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

خوان لابورتا رئيس النادي اجتمع مع كومان خلال الأيام الماضية للتعبير عن غضبه من سوء النتائج في المرحلة الأخيرة، ما ليعجب الهولندي.

كومان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري، أكد أنه،" يتعرض لسوء المعاملة".

الهولندي تحدث عن أنه،" يستحق التقدير، لما فعله منذ بداية الموسم، وليس الهجوم عليه وتهديده بالإقالة".

يذكر أن برشلونة حصد لقب كأس الملك هذا الموسم، بينما تعثر في أمتار الدوري الأخيرة وفقد اللقب بشكل كبير.

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