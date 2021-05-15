“كتائب القسام” تعلن شنها هجوما صاروخيا جديدا على سديروت

2021/05/15 | 18:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن إطلاقها رشقة جديدة من الصواريخ على مدينة سديروت جنوب إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.وأعلنت “كتائب القسام” عن هجومها الجديد اليوم السبت عبر قناتها في تطبيق “تليغرام”، دون شرح عدد ونوع الصواريخ التي استخدمت فيه.في غضون ذلك، أفادت صحيفة “تايمز […]

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