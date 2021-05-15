شاهد .. هذه مطالب عائلة الناشط المغدور إيهاب الوزني | فيديو

2021/05/15 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت عائلة الناشط المغدور إيهاب الوزني، الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، بالكشف عن الجهات التي تقف خلف اغتياله، بأسرع وقت ممكن، كما دعوا إدارة المحافظة الى تقديم الاستقالة ومحاسبة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن مكان الحادث.

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