2021/05/15 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم السبت، تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.ونشر الساهر على حسابه الرسمي في الفيسبوك: "قلوبنا مع شعب وأطفال فلسطين"، كما أرفق صورة القدس". ويشهد العراق تضامنا كبيرا مع الفلسطينيين عبرت عنه المواقف الرسمية والشعبية.منشور الساهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم الساهر يتضامن مع الشعب الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم الساهر يتضامن مع الشعب الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).