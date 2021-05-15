الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يلقي بظلاله على محادثات فيينا.. ظريف يلغي زيارته إلى النمسا

2021/05/15 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى التصعيد في فلسطين بظلاله الثقيلة على مفاوضات فيينا..



اذ اعلنت وزارة الخارجية النمساوية، الغاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زيارته التي كانت مقررة إلى فيينا، للقاء نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ،

وذلك على خلفية استيائه من قرار الحكومة النمساوية برفع العلم الإسرائيلي على مقر المستشارية، تعبيراً عن التضامن مع إسرائيل..



وقالت متحدثة باسم شالنبرغ إنه كان من المفترض أن يلتقي ظريف نظيره النمساوي، لكنه ألغى الزيارة قائلة ان بلادها لن تلتزم الصمت إزاء إطلاق حركة حماس أكثر من الفي صاروخ على أهداف مدنية في إسرائيل.

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