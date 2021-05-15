توضيح من الموارد المائية بخصوص توقف ضخ المياه لنهر خريسان

2021/05/15 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت وزارة وزارة الموارد المائية في معرض ردها على ما نشرته بعض منصات التواصل الاجتماعي وجهات اخرى بخصوص توقف محطة ضخ تعزيز نهر خريسان حيث بينت أن ما حصل هو صيانة أحد الأنابيب وان المحطة تعمل من خلال ضح المياه من الأنبوب الثاني وأعمال الصيانة مستمرة فضلا عن مد أعمدة الكهرباء حتى اكمال الصيانة وتشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجيةوقالت الوزارة في بيان تسلمته ( بغداد اليوم ) ان المياه متوفرة في جميع محطات الأسالة وبالتحديد قضاء بعقوبة ولاتوجد شحة او مشاكل في عملية الضخ داعية الى اخذ المعلومة من مصدرها وعدم الاكتراث للشائعات.

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