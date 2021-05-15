الأهالي وفرق الإنقاذ يتمكنون من اخماد النيران في قرية الهيتاويين

2021/05/15 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي في ديالى، بإنقاذ مئات الدوانم من محصول الحنطة من حرائق في أطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة.

وقال المصدر إن الأهالي وفرق الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق نشب قرب مزارع الحنطة في قرية الهيتاويين الحدودية مع صلاح الدين شمال غربي العظيم، وأن آليات المزارعين قطعت مسار النيران وتمكنت من اخمادها دون أي أضرار مادية، مبينا أن أسباب الحريق مجهولة ولم تحدد أن كانت بفعل تخريبي أو وقوف عناصر مجهولة وراءها، واضاف المصدر أن دوريات حراسة ورصد من قبل الأهالي ترابط في محيط مزارع الحنطة في عموم قرى العظيم تحسباً لحرب الحرائق التي يشنها عناصر داعش.

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