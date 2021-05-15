بذكرى تأسيسه.. اتحاد معلمي كوردستان يطالب بانهاء استقطاع الرواتب

2021/05/15 | 18:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه اتحاد معلمي كوردستان جملة من المطالب الى حكومة اقليم كوردستان اهمها انهاء مسألة استقطاع رواتب المعلمين.

وقال الاتحاد في بيان، بالذكرى الـ 59 على تأسيسه، والذي يصادف اليوم السبت، انه وخلال اية مرحلة كان لاتحاد معلمي كوردستان كشروعه ووجهة نظره العلمية والموضوعي لمعالجة الاوضاع وتطوير العملية التربوية والتعليم العالي ومسائل تحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

واضاف البيان، ان اتحاد معلمي كوردستان وجه مطالب عدة الى حكومة اقليم كوردستان اهمها انهاء مسألة استقطاع رواتب الموظفين، عادة المسألة بالغير قانونية، وكذلك دعا الى فتح حساب مصرفي للمعلمين كافة وتثبيت رواتبهم التي لم ستلموها والادخار ايضا والاستقطاعات في الحساب المصرفي هذا، واعادة الترفيع والعلاوات في الدرجات الوظيفية التي توقفت منذ العام 2015.

كما وطالب اتحاد معلمي كوردستان، باستئناف توزيع قطع الاراضي على المعلمين او انشاء مدينة خاصة بهم عن طريق مشاريع الاستثمار وباسعار مناسبة واقساط طويلة الأمد.

وحول بدء العملية التعليمية بشكلها الحضوري، أكد اتحاد معلمي كوردستان، حسب البيان، على ضرورة تنفيذ المطالب كما هي وتحديد وقت معين خلال العام المقبل وبفترة لا تزيد عن الشهر، تخصص لمراجعة جميع المواد وللمراحل كافة.

PUKmedia خاص

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