2021/05/15 | 18:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية: العدوان على غزة والقدس عرّى إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية: العدوان على غزة والقدس عرّى إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).