وول ستريت: ضغوط على إدارة بايدن وانقسام بين الديمقراطيين بشأن إسرائيل

2021/05/15 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، أن الديمقراطيين منقسمون بشأن إسرائيل ويمارسون ضغوطا على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل انهاء الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس.

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