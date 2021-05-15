الدفاع النيابية تتحدث عن تعاقدات مرتقبة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة

2021/05/15 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، إن الحكومة تعتزم التعاقد على استيراد منظومة دفاع جوي من الطراز الحديث.

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وأضاف نائب رئيس اللجنة نايف الشمري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (15 أيار 2021)، أن "الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم".

وبين، أن "اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص"، مؤكدا "حرص وزير الدفاع على بناء منظومة دفاع جوي متكاملة".

وتابع الشمري الى أن "الحكومة ستتعاقد خلال الاشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل"، لافتا الى أن "التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، وأن لجنة الامن والدفاع النيابية ستراقب كافة العقود التي تبرمها وزارة الدفاع".

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