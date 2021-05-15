2021/05/15 | 19:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1.13 مليون إصابة بعد تسجيل 2058 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 أيار/مايو، وتضمن تسجيل 2058 إصابة، و20 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 5220 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 91.4%.

اقرأ/ي أيضًا:

الموقف الوبائي: أكثر من 2700 إصابة و29 حالة وفاة

رسميًا: إيقاف قرار الحظر الشامل واستئناف الجزئي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي منخفض: أعداد حالات الشفاء أكثر من الإصابات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي منخفض: أعداد حالات الشفاء أكثر من الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).