الدفاع المدني بالنجف تستنفر جهودها للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

2021/05/15 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واعحددت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف، اليوم السبت، أبرز أسباب اندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية، فيما أكدت استنفار جهودها للحد منها.وقال مدير عام المديرية، العقيد رشيد ثابت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفترة الاخيرة شهدت زيادة مطَّردة في معدل الحرائق في عموم العراق وخاصةً في محافظة النجف الاشرف"، لافتاً إلى أن "أسباب الحرائق عديدة لكن السبب الرئيس والاكثر شيوعاً هو التماس الكهربائي".وأضاف ثابت، أن "التماس الكهربائي يحدث بسبب عوامل كثيرة جداً، منها رداءة التسليكات الكهربائية وكذلك نوعيتها ونوعية الاجهزة الكهربائية المستخدمة من قبل اصحاب المشاريع والمواطنين عامة".وتابع: "إنه يضاف للأسباب أعلاه الاحمال الزائدة على الاجهزة الكهربائية والتذبذب الحاصل بين الشبكة الوطنية والمولدات، اضافة إلى سوء الاستخدام والاستعمال، وهي من العوامل المهمة والمسببة لحوادث الحريق".وحول نسب الحرائق التي شهدتها البساتين والمحاصيل الزراعية، قال ثابت، إن "ما يقارب 30% من الحرائق التي شهدتها البلاد عام 2020، كانت قد حدثت في بساتين ومزروعات واراض زراعية"، متوقعاً أن "تكون النسبة ذاتها خلال العام الحالي 2021".وعن أبرز أسباب ارتفاع نسب حدوث الحرائق في المحاصيل الزراعية وخلال مواسم الحصاد، أوضح أن "الجهل والاهمال وعدم مراعاة شروط السلامة والوقاية منها، وحرق مخلفات المحاصيل الزراعية وحرق مخلفات في اراضٍ حصدت تجاورها أراض لم تحصد بعد هي أسباب أخرى، وبالتالي تنتقل النيران بفعل الحمل وبفعل الاهمال وسرعة الرياح الى مناطق اخرى تتضمن وجود محاصيل زراعية".وأكد، أن "مديرية الدفاع المدني وخلال الاسبوعين الماضيين، استنفرت جهودها وعلى مدار الساعة للحد من هذه الحرائق وتوسعها وانتشارها، اضافة الى تعزيز المراكز الموجودة في قضاء المشخاب وقضاء العباسية والحيدرية والحرية، للمساهمة في الحد من انتشار وتوسع هذه الحرائق التي تسبب خسائر في الناتج القومي والثروة الوطنية".

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