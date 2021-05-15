الدفاع المدني تستنفر جهودها للحد من الحرائق في النجف

2021/05/15 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف، اليوم السبت، أبرز أسباب اندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية، فيماأكدت استنفار جهودها للحد منها.

وقال مدير عام المديرية، العقيد رشيد ثابت، إن “الفترة الاخيرة شهدت زيادة مطَّردة في معدل الحرائق في عموم العراقوخاصةً في محافظة النجف الاشرف“، لافتاً إلى أن “أسباب الحرائق عديدة لكن السبب الرئيس والاكثر شيوعاً هوالتماس الكهربائي“.

وأضاف ثابت، أن “التماس الكهربائي يحدث بسبب عوامل كثيرة جداً، منها رداءة التسليكات الكهربائية وكذلك نوعيتهاونوعية الاجهزة الكهربائية المستخدمة من قبل اصحاب المشاريع والمواطنين عامة“.

وتابع: “إنه يضاف للأسباب أعلاه الاحمال الزائدة على الاجهزة الكهربائية والتذبذب الحاصل بين الشبكة الوطنيةوالمولدات، اضافة إلى سوء الاستخدام والاستعمال، وهي من العوامل المهمة والمسببة لحوادث الحريق“.

وحول نسب الحرائق التي شهدتها البساتين والمحاصيل الزراعية، قال ثابت، إن “ما يقارب 30% من الحرائق التيشهدتها البلاد عام 2020، كانت قد حدثت في بساتين ومزروعات واراض زراعية“، متوقعاً أن “تكون النسبة ذاتها خلالالعام الحالي 2021″.

وعن أبرز أسباب ارتفاع نسب حدوث الحرائق في المحاصيل الزراعية وخلال مواسم الحصاد، أوضح أن “الجهل والاهمالوعدم مراعاة شروط السلامة والوقاية منها، وحرق مخلفات المحاصيل الزراعية وحرق مخلفات في اراضٍ حصدتتجاورها أراض لم تحصد بعد هي أسباب أخرى، وبالتالي تنتقل النيران بفعل الحمل وبفعل الاهمال وسرعة الرياح الىمناطق اخرى تتضمن وجود محاصيل زراعية“.

وأكد، أن “مديرية الدفاع المدني وخلال الاسبوعين الماضيين، استنفرت جهودها وعلى مدار الساعة للحد من هذه الحرائقوتوسعها وانتشارها، اضافة الى تعزيز المراكز الموجودة في قضاء المشخاب وقضاء العباسية والحيدرية والحرية،للمساهمة في الحد من انتشار وتوسع هذه الحرائق التي تسبب خسائر في الناتج القومي والثروة الوطنية“.

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