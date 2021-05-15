صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والفصائل الفلسطينية توسع نطاق أهدافها

2021/05/15 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت RT بأن صافرات الإنذار تدوي حاليا في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية، وعسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب.ويأتي إطلاق الصافرات في هذه المناطق تزامنا مع إعلان “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة.وأكدت “سرايا القدس” أنها “دكت […]

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