"كتائب القسام": جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة

2021/05/15 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "كتائب القسام" اليوم السبت، أنها

جهزت نفسها لقصف تل ابيب لمدة 6 أشهر

متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم

يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في

الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وقال المتحدث باسم

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