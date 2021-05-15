الكويت: فتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر

2021/05/15 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن وزير الدفاع الكويتي ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الوباء الشيخ حمد العلي الصباح، اليوم السبت، أن هناك ترتيبات وإجراءات تجري لفتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر.وقال الصباح، إن "العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجياً في البلاد"، مشيراً إلى "الحرص على صحة المواطنين والمقيمين".وأضاف: "هناك قرارات سوف ترى النور قريباً من قبل اللجنة وبالإضافة إلى اجتماع الأسبوع القادم لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة الحركة السياحية عن قريب".

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