رئيس وزراء الكويت: لم ولن ندخر جهداً في مساعدة فلسطين

2021/05/15 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن الكويت لم ولن تدخر جهداً في مساعدة فلسطين بكل ما تستطيع تقديمه.

وقال الصباح خلال زيارة إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية اليوم السبت، إن دور الكويت “ليس سياسياً فقط بتكثيف الجهود والاتصالات لنصرة الأشقاء في فلسطين، بل ببذل كل ما تستطيع تقديمه لتخفيف الأعباء عنهم ونحن على أتم الاستعداد لذلك ولن ندخر أي جهد”.

وأضاف الصباح: “نستغرب صمت مجلس الأمن الذي يفترض أن يكون له دور في حماية إخواننا الفلسطينين”، مشيراً إلى أن الجهود لازالت متواصلة عبر الاتصالات واللقاءات، وهذه رسالة واضحة لمجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته للحفاظ على أرواح الأشقاء في فلسطين.

وتابع رئيس وزراء الكويت قائلاً: “للأسف وخلال عطلة عيد الفطر نشاهد ما يحصل لإخواننا في فلسطين وما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال من مجازر، ونحن نشاهد أحياء تعرضت للقصف ونرى أطفالاً ونساء ومدنيين تحت الأنقاض، ونشاهد للأسف قوات الاحتلال سائرة في غيها لا تلتفت إلى المجتمع الدولي، ومن مسؤولياتنا في الكويت أن نتحرك مع أشقائنا وأصدقائنا عبر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتواصل مع الدول المؤثرة”.

يذكر أن مواجهات كانت اندلعت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في أحياء البلدة القديمة في القدس، ولا تزال المواجهات مستمرة.



وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى منذ أيام، بمساندة من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتشهد القدس الشرقية، والضفة الغربية منذ أيام صدامات بين الفلسطينيين من جهة والقوات الإسرائيلية والمتطرفين اليهود من جهة أخرى.

كما يشهد قطاع غزة قصفاً من قبل القوات الإسرائيلية، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة بقصف مناطق عديدة داخل إسرائيل.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 139 بفعل التوتر مع إسرائيل منذ 6 أيام.

وذكرت الوزارة، أن من بين القتلى 39 طفلاً و22 سيدة وألف إصابة بجراح مختلفة.

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