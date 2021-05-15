حريق في أحد الفنادق قرب باب القبلة بكربلاء (فيديو)

2021/05/15 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اخلاء إخلاء 42 نزيلا وإخماد حادث حريق اندلع في الطابق التاسع من فندق وسط كربلاء.

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واكدت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيار 2021)، انها "استنفرت كافة امكانياتها للتمكن من إخماد حادث حريق اندلع بفندق وعمارة قيد الانشاء في منطقة باب الخان بمركز المحافظة بعد إخلاء 42 نزيل من داخل الفندق".

واكد البيان ان "المفارز تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من العمارة والفندق بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بأستخدام عجلة السنوركل وعجلات الإطفاء والعجلات الساندة الاخرى بأستفار كامل لفرق الدفاع المدني في المحافظة وإنقاذ النزلاء ونقلهم إلى مكان آمن".

واشارالى أن "سبب الحادث احتراق مولدة كهرباء أعلى العمارة قيد الانشاء أدى إلى انتقال النيران إلى داخل الفندق".

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