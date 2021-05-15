القبض على “تاجر مخدرات” في الرمادي

2021/05/15 | 20:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على “تاجر مخدرات” في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.وقالت المديرية، في بيان، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ ، تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة البو علي الجاسم بالرمادي محافظة الانبار”.وأضافت، أنه “تمت احالته للجهة […]

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