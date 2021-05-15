الأحمقرور - عادل صوما

2021/05/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما الدكتاتور شخصية إنتهازية مستبدة لديها إحساس مفرط بالذات، ولذلك تسعى دائما لاستغلال الآخرين بكافة الطرق، وإذا وصلت هذه الشخصية لسلطة الحكم يعمل صاحبها على سلب شعبه حقهم في التفكير والرأي، ويستخدم تقنية التهديد أو البطش لتنفيذ ما يمليه عليهم من أفكار وأوامر ونواهي يعتبرها غير قابلة للمناقشة، لأنه الوحيد الذي يفهم وما يفهمه يصل إلى درجة الوحي أحياناً، ومن أجل ذلك يعمل على إنكار الوقائع وتكذيب تاريخ ك ......





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