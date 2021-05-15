يا أحرار العالم : هبوا مع هبة القدس ضد الإرهاب الصهيوني - حسين علوان حسين

2021/05/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين لم يشهد التاريخ المعاصر على سطح المعمورة مأساة رهيبة و مستدامة كمأساة الشعب الفلسطيني المظلوم من طرف المحتلين الصهاينة الذين يجمعون بين منهجية الإبادة الجماعية للنازية و العزل العنصري لنظام بريتوريا و أنفال نظام صدام للتغيير الديموغرافي على أرض فلسطين العربية .



و لم تفوّت العصابات الصهيونية المدججة بآخر أجيال أسلحة القتل و التدمير أياً من أبشع الجرائم لم تقترفها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل : القتل ......





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