إيمري يطالب بتغيير موعد مباراته أمام الريال

2021/05/15 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغل مدرب فياريال أوناي إيمري مؤتمره الصحافي اليوم السبت، قبل مباراة فريقه أمام إشبيلية غداً للمطالبة بتغيير موعد مواجهة “الغواصات الصفراء” وريال مدريد في الجولة الأخيرة من الليغا إلى السبت، كي تتمكن كتيبته من الحصول على يوم راحة آخر قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 26 من مايو (أيار).وقال إيمري: “كونه نهائي ينبغي البحث عن حل وتغيير المباريات التي نشارك فيها مدريد ونحن للسبت، والتي يمكن أن تكون خمس أو ست على الأكثر”.

وتابع: “إنه أمر جيد بالنسبة لفياريال وبالنسبة لليغا ولكرة القدم الإسبانية.



إننا بصدد الحديث عن نهائي”.

وأكد إيمري: “نحن الفريق الذي لديه أكبر عدد من المباريات، وهذا سيكون له تداعيات سلبية علينا، فلهذا السبب تعرضنا لإصابات وغير ذلك.



اضطررنا إلى تبديل اللاعبين، افتقادنا لجهود فويث وسامو بسبب الإصابة، لكن يجب أن نتأقلم”.

وأضاف المدرب: “صحيح أن الأمر ليس سهلاً، لكننا سنخوض نهائي مرة واحدة، يوم الأربعاء وسنلعب في الليغا يوم الأحد”، داعياً رابطة الدوري الإسباني إلى تغيير موعد هذا اللقاء لمنح فياريال يوم راحة آخر قبل النهائي.

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