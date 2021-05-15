عباس يتلقى إتصالا من بايدن

2021/05/15 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس تلقى مكالمة هاتفية هامة يوم السبت من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول اتصال بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير كانون الثاني.

جاء الاتصال وسط قتال عنيف بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.



وأرسل بايدن مبعوثا للمنطقة يوم الجمعة للمساعدة في العمل من أجل الهدوء.

PUKmedia / عن رويترز

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