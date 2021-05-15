2021/05/15 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي نجح مدونوا العقيدة في تقديم العقيدة المسيحية من خلال السرد التأريخي والإيمان بما كتبوا على تحويل هذه العقيدة على أنها طائفة من طوائف الدين اليهودي أكثر من كونها دين جديد له رؤيته الخاصة وأصوله المميزة، الطائفة في تعريفها هي جزء من منظومة دينية تشترك مع الدين الأصل الذي تفرعت منه بالكثير من الروابط والمفاهيم والأسس لكنها من جهة أخرى تخرج عليه أما بتفسير أو أضافة أو تخصيص في شيء من صلب العقيدة تميزه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائفة والدين - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائفة والدين - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).