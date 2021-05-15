2021/05/15 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل التصعيد لليوم السادس على التوالي بين إسرائيل وحركة حماس، حيث شهد قطاع غزة السبت تطورا جديد أثار حفيظة أطراف عديدة بينها الولايات المتحدة بعدما دمر الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكاتب وكالة أسوشييتد برس الأميركية ووسائل إعلام أخرى في غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قصف برج الجلاء.. بايدن يتصل بنتانياهو وعباس.. والجيش الإسرائيلي يوضح ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قصف برج الجلاء.. بايدن يتصل بنتانياهو وعباس.. والجيش الإسرائيلي يوضح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).