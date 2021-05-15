الرئيس الفلسطيني يبحث أوضاع المنطقة مع جو بايدن

2021/05/15 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي جو بايدن، في خطوة هي الأولى منذ وصول الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض، وبعد قطيعة طويلة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.

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وقال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تويتر اليوم السبت: إن ”الرئيس محمود عباس تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول آخر التطورات والأحداث في المنطقة“.

لقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي جو بايدن، في خطوة هي الأولى منذ وصول الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض، وبعد قطيعة طويلة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.

وقال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تويتر اليوم السبت: إن ”الرئيس محمود عباس تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول آخر التطورات والأحداث في المنطقة“.

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