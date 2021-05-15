أول محادثات هاتفية بين بايدن وعباس وانهيار مبنى في غزّة يضم وكالات عالمية واجتماع وشيك لمجلس الامن حول التصعيد 

2021/05/15 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمود من الدخان بعد ضربة اسرائيلية في قطاع غزة في 15 أيار/مايو 2021 © اف ب محمود الهمص غزة – رام الله- (أ ف ب) نيويورك – – الزمان – تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس الأميركي جو بايدن هو الأول بينهما منذ دخوله إلى البيت الأبيض، في خضم […]

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