2021/05/15 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- علي كريمأكدت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، أن المشاريع المدرجة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير ستوفر بين (10-15) ألف فرصة عمل للعاطلين عن العمل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "ميناء الفاو الكبير سيفتتح قريباً أبواب التشغيل لآلاف العاطلين عن العمل كونه من المشاريع الكبيرة والعملاقة وسيوفر بين 10 و15 ألف فرصة عمل".وأضاف الخفاجي، أنه "تم تشكيل وحدة لمتابعة العمالة المحلية تابعة لهيأة المشروع تعنى بالأشراف على آلية تشغيل العمالة".وفي وقت سابق، كشفت الشركة العامة لموانئ العراق إحد تشكيلات وزارة النقل، عن إمكانية توفير أكثر من ( 700 ) فرصة عمل جديدة من قبل شركة دايو الكورية حال إطلاق التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو الكبير كمرحلة أولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: مشروع ميناء الفاو سيوفر 15 ألف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: مشروع ميناء الفاو سيوفر 15 ألف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).