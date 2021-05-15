هيئة الحشد الشعبي تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

2021/05/15 | 21:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، متابعتها بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين، موضحة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.وقالت في بيان، اننا “نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في فلسطين الصمود، وما يتعرض له شعبنا هناك من اعتداءات آثمة على يد العصابة الصهيونية الغاصبة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم وافظعها وعلى مرأى […]

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