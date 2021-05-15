بالصور.. زواج بمراسم فلكلورية في كلار

2021/05/15 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم مراسم زواج لشاب وفتاة في مدينة كلار لكن بشكل مختلف، حيث كان المراسم فلكلورية بعكس حفلات الاعراس التي تقام في هذه الزمان.

المراسم اقيمت في 3 ايام عيد الفطر وذلك في قلعة شيروانه في كلار.

PUKmedia / تصوير: زمناكو يحيايي

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